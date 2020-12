De Agostini Editore rinnova la partnership con Sky per i canali Deakids e Deajunior

De Agostini Editore, già presente su Sky dal 1° ottobre 2008 con il canale tv per ragazzi DeAKids e dal 18 marzo 2012 con il canale prescolare DeAJunior, annuncia il rinnovo dell’accordo di licenza per la trasmissione dei canali con Sky Italia.

Sky Italia rinnova dunque la fiducia in De Agostini Editore che, attraverso i suoi canali, ha sempre rappresentato un’offerta distintiva che, fondendo intrattenimento e contenuti educativi, punta a trasmettere ai più giovani valori di grande importanza per le famiglie. Apprezzamento dimostrato dal fatto che DeA Junior, il canale dedicato ai più piccoli, a maggiore valenza educativa, mostra una continua crescita confermandosi nell’ultima parte dell’anno canale leader negli ascolti tra i canali kids della piattaforma SKY.

Questi risultati vengono raggiunti attraverso una proposta che si distingue per la quota di produzioni originali e per le numerose attività di comunicazione e iniziative sul territorio in grado di aumentare il coinvolgimento del pubblico dei canali.

Pierfrancesco Gherardi – Managing Director Digital De Agostini dichiara: “Siamo orgogliosi di poter annunciare il rinnovo dell’accordo con Sky per i due canali per ragazzi del gruppo. Ringraziamo la piattaforma per la fiducia che dal 2008 continua a rinnovare nei confronti dell’Editore. Siamo pronti a continuare il percorso iniziato anni fa, affrontando le sfide di un target che si rinnova continuamente e che spesso anticipa i principali trend di mercato”.