- Ho chiesto al mio direttore... E' una vecchia tradizione tra vecchi giornalisti. Alla fine di ogni anno chiediamo ai nostri direttori di rispondere ad alcune domande di interesse generale. Una piccola rivincita sull'uomo che per tutto l'anno le domande le fa lui.

Magari sbuffando, ma non si e' mai rifiutato. E' gente seria, sensibile, con la testa sempre piena di notizie, interviste, titoli, foto... Ti urla se fai "buco", poi ti abbraccia. Una famiglia giornalistica accusata di bere e fumare troppo, ma sempre attenta ai gusti dei lettori.

Ecco allora il dottor Cristian V. Ferri...

D. Direttore, come sara' il periodo natalizio in Italia?

R. Sarà Natale, nonostante tutto. Un Natale più triste e povero ma le sue forti sensazioni e la speranza devono rimanere tali.

D. In Usa ci sara' un nuovo president. Prevedi ottimi rapporti con l'Italia?

R. Senza dubbio migliori di quelli avuti con Trump. Quello di Biden è sicuramente un Governo più vicino ideologicamente a quello di Palazzo Chigi.

D. Politicamente nel 2021 il governo reggera'?

R. Penso proprio di sì. Un rimpasto e poi... via?? Comunque a far cadere la coalizione non penso sarà Renzi.

D. Direttore, puoi dire quali sono le preferenze dei tuoi lettori? News, sport o che?

R. In Puglia si legge molto poco purtroppo, come in gran parte del paese ormai. Facciamo di tutto per stimolarli (e tu ne sai qualcosa)... Anche i salti mortali! 😂😂Comunque per risponderti i pugliesi amano molto le news che parlano bene delle loro splendide terre...

D. Lascio lo spazio ad una tua riflessione.

R. Auguro a tutti i lettori di European Journal delle serene festività con la speranza di poter cancellare quest'anno con un 2021 ricco di felicità e di benessere. Un augurio particolare a chi soffre e ai medici ed ai sanitari che ogni giorno fronteggiano questo nemico 'invisibile' che è il Covid. E non solo quello, purtroppo!