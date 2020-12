Il Tribunale di Garanzia ribalta la sentenza del Tribunale federale, restituendo al Napoli il punto di penalizzazione e stabilendo che Juventus-Napoli, in programma lo scorso ottobre, si dovrà rigiocare probabilmente il prossimo 13 gennaio. Se la partita verrà confermata per gennaio, verranno rinviate le loro sfide degli ottavi di Coppa Italia, per poi ritrovarsi di nuovo contro il prossimo 20 gennaio per la Supercoppa Italiana al Mapei Stadium.