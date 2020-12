L’anno che verrà: tra timore e speranza

(Pixabay)





In quei films da me visti, come innanzi scritto, nella mia età verde, a circa 27 anni quando amavo frequentare i cinema d’essai che a volte commentavo nei Cineforum dei padri Gesuiti, innamorarsi era proibito e si poteva generare solo in provetta. Già, perché come scrive I. M. Blanco, il grande psichiatra psicoanalista cileno, di indirizzo kleiniano, l’emozione è la madre del pensiero. Distanziare significa tentare di privare dalle emozioni, distanziare significa dividere, distanziare significa isolare e dunque meglio terrorizzare e dominare. Ma chi controlla chi? Chi domina chi? Ho notato che molte persone sono come prigioniere di una sorta di inerzia, di cosiddetta svogliatezza, di un lasciarsi andare come se ci si fosse resi conto che non si è narcisisticamente onnipotenti e che ogni istante può essere l’ultimo. Si sta spegnendo il “desiderio”, la voglia di vivere creativamente, di cambiare, di conoscere, di amare.





Senza desiderio non può esserci libertà di scelta e di pensiero. Una lenta agonia del Sé. Si ripete che il Virus esiste e in alcuni casi è crudelmente letale, ma la gestione politica e mediatica ci sembra ancor più letale. Notizie talora contrastanti tra loro, allarmismi sempre e comunque per far audience. E ora appare sulla scena il Vaccino, di cui bisogna fidarsi ma che da alcuni viene ammantato di mistero e dunque di inquietudine e sospetto. E così aleggia l’atmosfera del Day after .



Il Novecento è stato il secolo della luce, dello sviluppo tecnologico, delle grandi rivoluzioni sociali e culturali, di meravigliose scoperte ma è stato anche il secolo degli olocausti, dei genocidi, delle urla delle torture, delle perversioni compiute sempre più spesso nei confronti degli innocenti. Il Secolo di due Guerre mondiali. E il Ventunesimo secolo che cosa ci sta regalando? Una guerra pandemica e mediatica senza precedenti le cui ragioni sarà in futuro la storia a chiarire. Almeno spero. Una pandemia dei disturbi della psiche: un tempo sospeso che genera angoscia incontrollabile, traumi relazionali.





Nessuno appare protetto e men che meno gli anziani, le donne, i bambini che andrebbero rassicurati non mostrando scenari allarmistici perché il mondo non si è ancora spento.



È più che mai indispensabile recuperare le radici della storia dell’umanità, accogliere le infinite rappresentazioni della realtà, costruire insieme all’Altro il progetto di una civiltà nuova, creativa e libera ancora di pensare e di amare, attraverso la testimonianza quotidiana del proprio essere al mondo consapevoli che la storia umana è una costruzione comune fondata sul dialogo, sul logos (che etimologicamente vuol dire relazione): è essenziale credere nel valore della persona, nel pieno recupero del rispetto, dell’identità e della dignità umana. Quella dignità che non si fonda sul terrore e sulla paura, ma su quella onestà intellettuale e su quella profonda solidarietà che ci definisce non solo come esseri viventi, ma come esseri umani. Ed è con questi sentimenti che attendo fiduciosa il 2021 nella speranza che sia l’Anno della Luce.



Buon Anno 2021.

