Nuovo Dpcm: Natale sarà rosso. "Ognuno nella propria casa"

ROMA - Si attendono le decisioni del governo ma per l'Italia sarà un Natale rosso. Una riunione del Cdm è prevista domani alle 18, sul cui tavolo potrebbe esserci anche la discussione delle nuove misure restrittive anche se "una serie di provvedimenti saranno approvati oggi pomeriggio in Conferenza Unificata e Conferenza Stato-Regioni, tra venerdì e sabato sicuramente ci sarà il Consiglio dei ministri" per varare le nuove misure anti-Covid.Intanto il presidente del Veneto,, ha emesso una nuova ordinanza che anticipa la stretta dei goveno. "Chiusura dei confini comunali dopo le ore 14 dal 19 dicembre fino al 6 gennaio" precisa il governatore.