Perrini (FdI): "Lopalco venga a visitare ospedali e presidi sanitari di Taranto"

BARI - “Come prima attività da vicepresidente della Commissione Sanità, ringrazio i colleghi per la fiducia accordatami, ho voluto rivolgere formale invito all’assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco ad accompagnarmi in un sopralluogo presso tutti gli ospedali e presidi sanitari della provincia di Taranto. Ritengo ricada nelle sue responsabilità verificare personalmente lo stato e le necessità di tutta l’offerta ospedaliera, compresa quella ionica". Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, vicepresidente Commissione Sanità,“È trascorso più di un mese dalla sua nomina - prosegue -, e credo non conosca ancora appieno la situazione, nonostante il suo ruolo non sia più solo quello legato al contenimento dell’epidemia. Troppe e tante sono anche le altre esigenze e carenze sanitarie che difficilmente potrà scoprire stando solo dietro una scrivania o d’avanti a uno schermo tv. Anche rispetto alle ultime vicende, non può lasciare che sia solo la dirigenza locale a doverne rispondere senza assumersi direttamente l’assessore regionale la responsabilità di verificare quanto sta accadendo.“Per questa ragione - conclude - lo invito a venire a fare un approfondito sopralluogo della rete ospedaliera di Taranto e provincia, e mi offro per accompagnarlo senza telecamere”.