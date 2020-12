Policlinico Riuniti Foggia: 90 operatori sanitari vaccinati contro il Covid per la 1^ fase della campagna di vaccinazione

FOGGIA - Sono stati 90 gli operatori sanitari che stamattina all’ospedale colonnello D’Avanzo di Foggia – Policlinico Riuniti sono stati vaccinati con le ulteriori dosi anticovid Pfizer arrivate ieri in Puglia (30.420 totali) e poi subito distribuite negli 11 hub dislocati su tutto il territorio regionale. Si è entrati, quindi, nel vivo della ‘Fase 1’ della campagna di vaccinazione promossa dal Ministero della Salute e gestita in Puglia dal coordinatore Michele Conversano su indicazione dell Giunta regionale.Tra i 90 vaccinati molti infermieri, medici, operatori sanitari e una rappresentanza della dirigenza sanitaria così come accadrà in questa fase per tutto il mondo della sanità pugliese nei vari livelli, in linea con le disposizioni del Governo. Il carico, composto da 3 scatole di 195 flaconi ciascuno per l’hub Policlinico Riuniti di Foggia, è stato preso in consegna dal prof. Domenico Martinelli dell’Istituto di Igiene e dalla dott.ssa Rosanna Stea, direttrice Farmacia ospedaliera del Policlinico Riuniti di Foggia che l’hanno stoccato in ultra freezer in grado di raggiungere temperature fino a -80 gradi: le dosi sono state custodite in celle che tengono una temperatura costante dai 2 agli 8 gradi garantendo la catena del freddo prima di essere somministrate a tutti gli operatori sanitari.Procedura più snella e veloce per i medici e infermieri incaricati di tutte le operazioni per le vaccinazioni: a partire dalle 10.30 è stato evaso l’elenco dei primi prenotati sulla piattaforma regionale per la richiesta di vaccino secondo un calendario che riprenderà a tappe molto strette a partire da sabato prossimo 2 gennaio 2021.Tra i primi vaccinati il professor Maurizio Margaglione, direttore del dipartimento dei Laboratori del Policlinico Riuniti di Foggia, la dott.ssa Antonella Calvo, assistente sociale della direzione sanitaria del Policlinico Riuniti di Foggia, la dott.ssa Nicoletta Di Francesco del reparto di Rianimazione del Policlinico Riuniti di Foggia, il direttore sanitario del Policlinico Riuniti di Foggia e medico igienista Franco Mezzadri e l’infermiere Giuseppe Biancofiore del reparto di Pneumologia Covid dell’ospedale colonnello D’Avanzo.