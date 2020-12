Tennis: nuovo calendario dei tornei ATP dal 20 Febbraio al 4 Aprile 2021

FRANCESCO LOIACONO - L’ATP ha deciso il nuovo calendario dei tornei di tennis maschile dal 20 Febbraio al 4 Aprile 2021. Dal 20 al 28 Febbraio 2021 si giocherà il torneo 250 di Cordoba in Argentina. Dal 21 al 28 Febbraio si disputerà il torneo 250 di Montpellier in Francia. Dal 27 Febbraio al 7 Marzo 2021 si svolgeranno il torneo ATP 500 di Rotterdam in Olanda e il torneo ATP 250 di Buenos Aires in Argentina.

Dal 6 al 13 Marzo 2021 si giocheranno i tornei 250 di Doha in Qatar e di Santiago in Cile. Dal 7 al 14 Marzo 2021 si disputerà il torneo 250 di Marsiglia in Francia. Dal 13 al 20 Marzo 2021 si giocheranno i tornei ATP 500 di Acapulco in Messico e di Dubai negli Emirati Arabi. Dal 22 Marzo al 4 Aprile si svolgerà il torneo ATP 1000 di Miami in Florida negli Stati Uniti D’America. Il torneo di Indian Wells in California forse si giocherà a Settembre 2021.