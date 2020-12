Pugliapromozione: "Fondo di Solidarietà a sostegno delle famiglie pugliesi in difficoltà"

BARI – Diecimila euro a favore delle famiglie assistite dal Banco Alimentare Puglia e dalla Caritas Puglia. È la cifra raccolta dai dipendenti dell’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione, per mezzo di un fondo di solidarietà attivato con una trattenuta dalla retribuzione su base volontaria, da destinare all’emergenza alimentare di questi giorni. Dall’inizio della pandemia, la perdita del lavoro per interi nuclei familiari ha spinto verso la povertà nuove fasce della popolazione, spesso carenti di adeguato sostegno alimentare. Sono i minori e le donne i soggetti più esposti alla povertà alimentare, e il lockdown annunciato per queste particolari feste natalizie ha aumentato l’insicurezza per le famiglie in condizioni di precarietà e indigenza.Il fondo attivato dal personale di Pugliapromozione, su proposta del direttore generale Matteo Minchillo, in poco tempo ha raggiunto la cifra di 10 mila euro e nell’immediato può essere di aiuto alle famiglie in difficoltà economica a causa dell’emergenza da Covid-19. Di qui la decisione di donare la cifra raccolta alle due più importanti associazioni impegnate nel volontariato su tutto il territorio regionale, il Banco Alimentare Puglia e la Caritas Puglia, che provvederanno ad assistere le famiglie in stato di necessità durante le feste natalizie.La donazione dei dipendenti di Pugliapromozione è “un gesto di coscienza civile in un momento drammatico per il Paese e per la nostra regione, – commenta il direttore generale di Pugliapromozione Matteo Minchillo – e tutti abbiamo il dovere di aiutare chi ha più bisogno. La mia proposta, che non può costituire la soluzione ai problemi del turismo per i quali abbiamo attivato le giuste misure, è stata accolta dai colleghi che hanno così dimostrato come il personale della Pubblica Amministrazione sia solidale con le persone e le famiglie bisognose di aiuti immediati. Il volontariato, dal quale proviene e al quale è destinata la somma raccolta, innesca reazioni positive tra i lavoratori e diffonde la sensibilità sociale, che sarà ancor più necessaria quando usciremo dall’attuale stato di emergenza”.