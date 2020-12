Rapinatori assaltano portavalori ed augurano buon anno

PIERO CHIMENTI - Assalto ad un portavalori davanti all'ufficio postale del rione Sant'Elia, in Via Mantegna a Brindisi. Secondo una prima ricostruzione, tre persone, col volto coperto armate di pistola, avrebbero affiancato con la loro auto il portavalori facendosi consegnare dal vigilante il bottino non ancora quantificato. Assalto ad un portavalori davanti all'ufficio postale del rione Sant'Elia, in Via Mantegna a Brindisi. Secondo una prima ricostruzione, tre persone, col volto coperto armate di pistola, avrebbero affiancato con la loro auto il portavalori facendosi consegnare dal vigilante il bottino non ancora quantificato.





I rapinatori, prima di darsi alla fuga, hanno augurato buon anno a coloro che erano in fila all'ufficio postale per il ritiro della pensione. Sul posto è intervenuta la polizia per effettuare le indagini di rito e per cercare di risalire all'identità dei malfattori.