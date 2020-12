Serie B: la Salernitana è prima +1 sull'Empoli

FRANCESCO LOIACONO - Cambia la capolista nella quattordicesima giornata di andata di Serie B. La Salernitana vince 2-1 in casa in rimonta contro l’Entella di Vincenzo Vivarini, e con la rete decisiva di Djuric su rigore al 27’ del secondo tempo, ed è prima in classifica da sola con 28 punti,+1 sull’Empoli.

I toscani pareggiano 0-0 in casa con la Reggiana e sono secondi a 27 punti. Non riescono a ottenere il successo consecutivo al “Castellani”,dopo quello 1-0 con la Cremonese e perdono la possibilità di consolidare la vetta. Il Cittadella e la Spal con i loro 26 punti si avvicinano ai toscani, sono a -1 dalla squadra di Alessio Dionisi. I veneti vincono 1-0 in casa col Frosinone.