Serie C: Foggia corsaro a Monopoli

Ma il Monopoli non si fa attendere all'appuntamento del pareggio che arriva 8' dopo con il rigore siglato da Mercadante. L' 1-1 incoraggia i padroni di casa che raddoppiano al 21' con Samele, abile nel saltare la difesa rossonera e a depositare in rete la palla del 2-1. Il doppio svantaggio scuote il Foggia che pareggia al 41'. Dal dischetto, Curcio realizza dal dischetto per il rigore concesso dal direttore di gara a seguito dell'atterramento di Kalambò, provocato da Zambataro.





Nella ripresa, quando il derby sembra incanalarsi verso il 2-2, al 41' Di Jenno serve un cross per Garofalo che siglia con un gran gol la rete del definitivo 2-3. In virtù di questa vittoria esterna, il Foggia approda al quinto posto con 24 punti.

Al termine di uno scoppiettante derby pugliese valido per la quindicesima giornata del Girone C della Serie C, nel pomeriggio di domenica 13 dicembre 2020 il Foggia ha espugnato il Veneziani di Monopoli per 3-2. Il successo di misura dei satanelli sui biancoverdi è originato dalla punizione calciata al 5' da Curcio per il temporaneo 0-1.