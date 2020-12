Conferimento del Premio 'Vincenzo Perchinunno' per gli studi in diritto processuale penale

BARI - Giovedì 17 dicembre 2020, alle 15.00 - in modalità on line sulla piattaforma Microsoft Teams - si svolgerà la cerimonia per il conferimento del IV Premio “Vincenzo Perchinunno” per gli Studi in Diritto processuale penale, istituito dalla Fondazione “Nuove Proposte Culturali” e dal Centro Studi Giuridici “Giuseppe Chiarelli”, in collaborazione con il Dipartimento Jonico dell’Università di Bari “Aldo Moro” e l’Ordine degli Avvocati di Taranto.Il premio – che intende segnalare annualmente studiosi che abbiano offerto con le loro ricerche un importante contributo al Diritto processuale penale – è dedicato alla memoria del Prof. V. Perchinunno (1934-2014), per oltre trent’anni docente di procedura penale nell’Università di Bari, consigliere nazionale forense dal 1997 al 2000, toga d’oro dell’Ordine degli avvocati di Bari nel 2009 per i cinquant’anni di professione forense.In questa quarta edizione sarà assegnato al Prof. Giuseppe Di Chiara, Ordinario di Diritto processuale penale nell’Università di Palermo, già docente nell’Università di Bari dal 1998 al 2000.Nelle precedenti edizioni sono stati premiati: il Prof. Nicola Triggiani, Ordinario di Diritto processuale penale nell’Università di Bari (2016), il Prof. Adolfo Scalfati dell’Università di Roma “Tor Vergata” (2017), la Prof.ssa Cristiana Valentini dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara (2019).Il Prof. Triggiani, Presidente del Premio, ricorderà la personalità umana e scientifica dell’illustre giurista a cui il premio è intitolato e svolgerà la ‘laudatio’ del premiato, il quale terrà una lectio magistralis dal titolo “‘Mi innamora ancora della sua nobiltà’. Cultura della difesa penale, magisteri dell’esperienza e percorsi formativi del giurista”.Interverranno: Il Presidente della Fondazione Nuove Proposte, Avv. Elio Michele Greco; il Direttore del Dipartimento Jonico dell’Università di Bari, Prof. Riccardo Pagano; il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, Avv. Fedele Moretti; il Prof. Francesco Perchinunno, Docente di Diritto Costituzionale dell’Università di Bari.A moderare l’incontro, il Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Diritti, Economie e Culture del Mediterraneo dell’Università di Bari, Prof. Paolo Pardolesi.