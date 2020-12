(via Juventus fb)

- È terminato in pareggio per 1 a 1 il match tra Juventus e Atalanta, valido per il turno infrasettimanale del campionato di serie A. I bianconeri non sono riusciti a proseguire la striscia di vittorie, merito anche di un'Atalanta ben messa in campo. All'Allianz Stadium, Chiesa ha portato in vantaggio i padroni di casa segnando il primo gol in campionato con la maglia bianconera. Al 29’, dopo essersi accentrato, ha lasciato partire un tiro a giro che si è insaccato all'angolino alto.Nella ripresa la Dea ha pareggiato con Freuler al 57’. Il centrocampista ha recuperato palla sulla trequarti e ha tirato con forza in porta, non lasciando scampo a Szczesny. La Juventus ha avuto l’occasione di portarsi nuovamente in vantaggio ma questa volta Cristiano Ronaldo si è lasciato ipnotizzare da Gollini dagli undici metri, rigore concesso al 61’ per una trattenuta di Hateboer ai danni di Chiesa.