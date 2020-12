Bob Marley: esce ‘Songs of Freedom', il cofanetto per ricordare il re del reggae

Mentre continuano le celebrazioni per commemorare il 75° compleanno del leggendario Bob Marley, vengono pubblicate numerose edizioni da collezione ed altre sono annunciate per il prossimo gennaio 2021.

Il 29 gennaio 2021, l’acclamatissimo ‘Songs of Freedom: The Island Years’, straordinario e noto cofanetto ormai fuori catalogo da anni, verrà ripubblicato in tutto il mondo in 3 formati: box da 6 LP, box da 3 CD e box da 6 LP colorati (rosso, verde, oro: i colori della Giamaica) stampato in Edizione Limitata.

Oltre alle 3 versioni del cofanetto ‘Songs Of Freedom’, il 22 gennaio 2021 saranno disponibili, in esclusiva sullo Shop Online di Universal Music Italia, dodici LP in vinile Bob Marley stampati in Edizione Limitata Numerata alla Tuff Gong di Kingstone, Giamaica. Le stampe giamaicane includono 9 album in studio originali, 2 album dal vivo e l’album reggae più venduto al mondo: ‘Legend’.





A dicembre invece è stato pubblicato per la prima volta su CD l’iconico progetto ‘The Complete Island Recordings’: 11 album in una speciale confezione argentata che simula il noto accendino. Il cofanetto include tutti i 9 in studio di Bob Marley & The Wailers registrati per Island Records, oltre a 2 album live: ‘Live!’ e ‘Babylon By Bus’.

Anche Eagle Records ha dato il suo contributo alle celebrazioni per Marley75, pubblicando per la prima volta su vinile ‘Uprising Live’, in due versioni: triplo vinile nero e triplo vinile colorato (Limited Edition).

In questa era digitale, Bob Marley rimane uno degli artisti più seguiti sui social media e MARLEY75 porta la sua musica e il suo messaggio in primo piano, raggiungendo un nuovo pubblico attraverso contenuti e tecnologia innovativi. La musica di Bob Marley continua a ispirare generazione dopo generazione, mentre la sua eredità sopravvive attraverso il messaggio di amore, giustizia e unità, un sentimento più che mai necessario ai giorni nostri. In collaborazione con Tuff Gong e UMe, una divisione di Universal Music Group, la famiglia Marley continuerà a garantire le massime qualità, integrità e cura per onorare l’eredità di Bob e per celebrare una delle figure più importanti e influenti del ventesimo secolo.