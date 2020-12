Sopralluogo di FdI negli ospedali del Tarantino

TARANTO - Nel tour pugliese di Fratelli d'Italia di ascolto e monitoraggio della sanità ospedaliera e territoriale, questa mattina è stato il turno dell'Ospedale di Martina Franca e del Moscati di Taranto. Il consigliere regionale Renato Perrini e il deputato Marcello Gemmato - questi anche in qualità di segretario della Commissione Sanità - hanno raccolto le criticità emergenti sia tra gli operatori sanitari sia tra i pazienti; in particolare, come più volte già denunciato dal consigliere Perrini, nell'Ospedale di Martina Franca si ravvisa l'impossibilità di separare area covid e no covid e, di conseguenza, quella di rendere il presidio idoneo alla cura per i pazienti affetti da Coronavirus, con conseguente pericolosa promiscuità.Per le presunte azioni di sciacallaggio e malasanità all'interno del "Moscati" di Taranto, invece, va fatta chiarezza e, nel caso, giustizia.In tal senso, alcuni giorni fa, il consigliere Perrini ha richiesto, in maniera ufficiale, accesso alle immagini delle telecamere di sorveglianza e alle cartelle cliniche.Tutte le criticità e gli spunti raccolti questa mattina saranno oggetto di interrogazione parlamentare. Ad onor di verità, situazione differente è stata riscontrata nell'Ospedale di Manduria, dove la situazione è sotto controllo e gli operatori sanitari non hanno sollevato alcun problema di gravità rilevante.Al sopralluogo hanno partecipato anche il presidente provinciale di FdI, Dario Iaia, e il consigliere provinciale Giampaolo Vietri.