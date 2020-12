Tennis: ecco il calendario ATP dei primi mesi del 2021

FRANCESCO LOIACONO - E’ stato stabilito dall’ATP il calendario dei Tornei da Gennaio a Marzo 2021. A Gennaio dal 4 al 13 si giocheranno il torneo ATP 250 di Delray Beach in Florida negli Stati Uniti d’America e il torneo ATP 250 di Antalya in Turchia. Dal 9 al 13 a Dubai negli Emirati Arabi si svolgeranno le qualificazioni agli Australian Open.

A Febbraio dall’8 al 21 si giocheranno gli Australian Open a Melbourne. Dal 22 al 28 si disputeranno l’ATP 250 di Montpellier in Francia e l’ATP 250 di Cordoba in Argentina. A Marzo dall’1 al 7 si giocheranno l’ATP 500 di Rotterdam in Olanda e l’ATP 250 di Buenos Aires in Argentina. Dall’8 al 14 si svolgeranno l’ATP 250 di Doha in Qatar, l’ATP 250 di Marsiglia in Francia e l’ATP 250 di Santiago in Cile. Dal 15 al 21 si giocheranno l’ATP 500 di Dubai e l’ATP 500 di Acapulco in Messico.