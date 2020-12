Zaia: "Restrizioni immediate"

VENEZIA — “Ho chiesto che ci sia misura nazionale che esca stasera o domani, se la vogliono fare, altrimenti faremo una misura noi”. Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. “Abbiamo l’obbligo di porre la questione perchè gli ospedali hanno un punto di non ritorno oltre il quale non si può andare”ha aggiunto Zaia. La decisione di attendere misure nazionali deriva dalla volontà di “avere maggiori certezze sui ristori”, ma “a noi in questa fase le restrizioni servono”, conclude Zaia che non conferma nè smentisce le indiscrezioni che lo vogliono sostenitore della necessità di istituire una zona rossa fino ai primi giorni di gennaio.