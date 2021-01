Azzolina: "Sul ritorno a scuola le regioni riflettano"

ROMA — Anche il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina è intervenuta sulla decisione di alcune regioni di posticipare il rientro a scuola febbraio: "Le regioni riflettano bene sulle conseguenze per studenti e famiglie. Il governo ha mantenuto gli impegni, i tavoli guidati dai prefetti hanno prodotto piani operativi in tutte le Province, lavorando sul potenziamento dei trasporti e sullo scaglionamento degli orari di scuole e altre attività. Ognuno faccia la propria parte". Proprio oggi l'ISS ha diffuso un rapporto in cui si sostiene che il sistema scolastico non è fra i principali contesti di trasmissione del Paese.