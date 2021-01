Bari 2022, audizione con il Mibact

BARI - È terminata da pochi minuti l’audizione pubblica online nel corso della quale la delegazione del Comune di Bari - composta dal sindaco Antonio Decaro, dall’assessora alle Culture e Turismo Ines Pierucci, dal dirigente di staff Vitandrea Marzano, dallo scrittore e manager culturale Nicola Lagioia e dal sovrintendente della fondazione Petruzzelli Massimo Biscardi (questi ultimi componenti del comitato scientifico) - ha presentato il dossier di candidatura di Bari a Capitale italiana della Cultura per il 2022.L’audizione con la commissione designata dal MiBACT è stata introdotta da un video realizzato per l’occasione dal regista Alessandro Piva per raccontare la nostra città attraverso una carrellata di volti con scorci del paesaggio urbano a fare da sfondo e una suggestione finale, “capitale umana”, a sottolineare il valore di una comunità molteplice e coesa.