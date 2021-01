Basket, Champions: Sassari vince 92-81 fuori casa col Galatasaray Istanbul

(via Dinamo Sassari fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nel girone A di Champions di basket maschile Sassari vince 92-81 fuori casa contro i turchi del Galatasaray Istanbul e si qualifica per la seconda fase. Primo quarto, Spissu 8-2 per i sardi. Ancora Spissu, 18-15. Bilan, Sassari prevale 23-17. Secondo quarto, di nuovo Bilan 34-24 per i sardi. Williams tiene in gara i turchi ma 40-28 per la squadra di Gian Marco Pozzecco. Spissu, Sassari si impone di nuovo 46-32. Terzo quarto, Bilan preciso nei tiri liberi, 56-40 per i sardi. Kruslin, 63-47.

Bendzius, Sassari trionfa 73-58. Quarto quarto, Katic 75-63 per i sardi. Hunter mantiene in corsa il Galatasaray, però 80-70 per il roster di Gian Marco Pozzecco. Gentile, 90-73. Spissu, Sassari vince questo quarto e 92-81 tutta la partita. Successo meritato per i sardi. Sono primi in classifica con 8 punti. Migliori marcatori, nella squadra di Gian Marco Pozzecco Spissu 23 punti e Bendzius 20. Nei turchi Macon 23 punti e Hunter 16. La seconda fase inizierà a Marzo 2021 e nelle prossime settimane Sassari saprà le squadre che dovrà affrontare. La squadra di Gian Marco Pozzecco ha buone possibilità di continuare a raggiungere altri importanti successi in Champions.