Tennis: l'Italia giocherà con l'Austria e la Francia nell'ATP Cup

Sono stati sorteggiati i gironi dell’ATP Cup di tennis maschile che si giocherà a Melbourne in Australia dall’1 al 5 Febbraio 2021. L’Italia è stata inserita nel girone C con l’Austria di Dominic Thiem e la Francia di Gael Monfils. Nel girone A la Serbia di Novak Djokovic sfiderà la Germania e il Canada. Nel girone B la Spagna di Rafa Nadal dovrà vedersela con l’Australia e la Grecia.

Nel gruppo D la Russia di Andrey Rublev giocherà contro l’Argentina e il Giappone. Si qualificheranno per le semifinali le squadre che arriveranno prime in classifica in questi quattro gironi. Le due squadre che vinceranno le semifinali si sfideranno nella finale per decidere chi vincerà l’ATP Cup. Per l’Italia il tecnico Vincenzo Santopadre ha convocato Fabio Fognini Matteo Berrettini Simone Bolelli e Andrea Vavassori.