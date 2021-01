Basket: l'Happy Casa Brindisi perde 89-77 in casa con la Reyer Venezia

(Credits: Happy Casa Brindisi Via Fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nella sedicesima giornata di A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi perde 89-77 in casa contro la Reyer Venezia. Primo quarto, Tonut 7-6 Reyer. Harrison tiene in gara i pugliesi, ma 14-11 per i veneti. Vidmar, 19-13. Daye, 22-14. Venezia prevale 25-21. Secondo quarto, Thompson impatta per l’Happy Casa, 25-25. Udom, 29-27 Brindisi. Bramos, 32-31 Reyer. Perkins, 36-32 per i pugliesi allenati da Frank Vitucci. Brindisi si impone 36-34. Terzo quarto, Tonut 39-38 Reyer.

Bramos, 44-41. Denicolao, 55-47. Tonut, 60-49. Clark, 65-51. Venezia trionfa 67-54. Quarto quarto, ancora Clark, 70-54 Reyer. Udom mantiene in corsa l’Happy Casa, però 72-58 per i veneti. Watt, 83-68. Di nuovo Clark, 85-70. Watt, 89-75. Venezia vince questo quarto e 89-77 tutta la partita. Sconfitta immeritata per l’Happy Casa Brindisi.

E’ seconda in classifica con 20 punti insieme a Sassari e alla Virtus Bologna. Migliori marcatori, nei pugliesi Harrison 23 punti e Thompson 17. Nella Reyer Venezia Bramos 20 punti e Watt 15. Domenica 24 Gennaio 2021 nella diciassettesima giornata l’Happy Casa Brindisi riposerà perché doveva giocare fuori casa con la Virtus Roma che è stata esclusa dal campionato per problemi economici. I pugliesi torneranno a giocare nella diciottesima giornata domenica 31 Gennaio 2021 alle 18, 15 in casa contro Reggio Emilia.