Basket: San Severo perde 86-67 fuori casa con Roma

Terzo quarto, Gallinat, 54-38 per i capitolini. Cicchetti, 65-44. Olasewere, Roma trionfa 71-62. Quarto quarto, Romeo 75-64 per i laziali. Fanti, 81-65. Bucarelli, Roma vince questo quarto e 86-67 tutta la partita. Netta sconfitta per San Severo. E’ penultimo in classifica con 4 punti insieme a Ravenna. Migliori marcatori, nei pugliesi Ogide 18 punti e Ikangi 12. Nella Roma Gallinat 19 punti e Bucarelli 16. Nella tredicesima giornata San Severo giocherà domenica 17 Gennaio 2021 alle 18 in casa contro la Stella Azzurra Roma.

- Nella dodicesima giornata di A/2 di basket maschile San Severo perde 86-67 fuori casa contro Roma. Primo quarto, Bucarelli 9-5 per i capitolini. Ikangi impatta per i pugliesi, 11-11. Fanti, 18-11 per la squadra avversaria. Mortellaro tiene in partita San Severo, però 18-15 per gli avversari. Staffieri, Roma prevale 27-20. Secondo quarto, Cicchetti 37-22 per i laziali. Mortellaro mantiene in gara i pugliesi allenati da Lino Lardo, ma Roma con Magro si impone di nuovo 46-34.