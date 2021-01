Bild: "Merkel vuole lockdown fino ad aprile"

BERLINO — "In Germania è necessario un lockdown duro fino ad inizio aprile": così la cancelliera tedesca, Angela Merkel, a quanto riferisce la Bild, durante una riunione del gruppo parlamentare al Bundestag di Cdu/Csu. "Se non ce la facciamo a fermare questa variante britannica, ci ritroviamo prima di Pasqua un'incidenza di contagio decuplicata. Abbiamo bisogno di otto fino a dieci settimane di misure dure", ha affermato la cancelliera, stando a partecipanti all'incontro citati dal tabloid tedesco. Le attuali restrizioni sono in vigore fino al 31 gennaio.