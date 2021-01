Disneyland diventa centro vaccinale

"Disneyland Resort è orgoglioso di aiutare a sostenere Orange County e la città di Anaheim nella lotta contro il Covid-19", ha dichiarato Pamela Hymel, direttore medico del parco divertimenti.

ANAHEIM — Da gigantesco parco dei divertimenti a mega centro per le vaccinazioni contro il coronavirus. Questo il nuovo volto del parco Disneyland ad Anaheim, in California, chiuso da marzo per evitare assembramenti e cercare di contenere la diffusione dei contagi. Il parco sarà quindi uno dei cinque centri per la "distribuzione" dei vaccini della contea, tramite i quali si potranno vaccinare migliaia di cittadini al giorno.