Capodanno: aereo in avvicinamento all'aeroporto di Bogotà colpito da pallone pirotecnico

BOGOTA' - Qualche decina di metri, o qualche secondo, e sarebbe stata una strage. Sui cieli della Colombia, infatti, alla vigilia di Capodanno, il 31 dicembre, un Airbus A319 della compagnia Avianca (registrato N557AV), durante l'avvicinamento all'aeroporto colombiano, è stato colpito da una sorta di pallone aerostatico utilizzato in occasione dello scoppio dei fuochi pirotecnici. L’airbus era in viaggio da Orlando, Stati Uniti alla volta di Bogotà, in Colombia. I piloti sono stati in grado di continuare il loro atterraggio del volo AV29.Non è stato immediatamente chiaro se il pallone stesse trasportando dei veri fuochi d'artificio, ma si è rivelato essere pieno di orpelli. Lunghi fili di plastica colorata, infatti, si sono avvolti attorno alla coda dell'aereo e alcuni, apparentemente, sono entrati in uno dei suoi motori. Esaminando i residui attorcigliati alla fusoliera dell'aereo, è apparso subito chiaro agli esperti che è stata sfiorata una tragedia.Che cosa ci facesse proprio su quella rotta il pallone aerostatico è ancora un mistero. E proprio su questo sta indagando la Colombia Aeronautica Civil, che dopo aver confermato la notizia ha immediatamente aperto un'inchiesta sulla tragedia mancata di un soffio. Le autorità aeronautiche colombiane, evidenzia Giovanni D'Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, hanno tuttavia esortato le persone a essere più caute durante questo periodo di vacanza e ad astenersi dall'usare fuochi d'artificio o dal lancio di mongolfiere vicino agli aeroporti.