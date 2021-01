TeleNorba: quasi mezzo milione di telespettatori ieri per 'Capodanno in famiglia'

Grandi numeri che sono valsi al Capodanno in Famiglia di Telenorba il podio dei programmi più visti della notte di San Silvestro nel territorio di riferimento insieme a quelli delle due reti ammiraglie dei poli televisivi nazionali.



Il programma, firmato dal direttore di rete Antonio Azzalini e da Giorgio Gambino, ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, in studio e in collegamento, fra cui Lino Banfi, il sindaco di Bari Antonio Decaro e poi vari comici e attori. Suggestivi infine il concerto della Petruzzelli Swing Orchestra all’interno del grande teatro barese e le immagini di Bari riprese in diretta da un drone durante tutto il corso della trasmissione.

CONVERSANO (BA) - Grandi ascolti, ieri sera, per il “Capodanno in Famiglia” di Telenorba. Il programma condotto da Mary De Gennaro e Antonio Procacci, con la partecipazione, fra gli altri, di Uccio De Santis e del cantante Marcello Cirillo, è stato visto complessivamente da quasi mezzo milione di telespettatori, con oltre 50 mila telespettatori nel minuto medio, per un tempo medio di visione di circa 40 minuti e per un totale di oltre quattro ore di trasmissione.