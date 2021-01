Cisternino, 'La Natività nel bosco dei sette bauli' diventa interattiva

CISTERNINO – I Re Magi sono arrivati anche a Cisternino e arricchiscono il suo presepe. Sono sculture fatte di luce e merletti, con il Pumo pugliese, simbolo di fertilità, abbondanza e novità come elemento ispiratore. Adesso anche cittadini e visitatori potranno entrare a far parte di questa installazione con un’iniziativa lanciata dal suo creatore attraverso il web.“La Natività nel bosco dei sette bauli”, realizzata con centrini e merletti dall’artista-designer Bernardo Palazzo in collaborazione con Luzzart APS e Syncretic Agency, e che dal 19 dicembre scorso è esposta in piazza Pellegrino Rossi, si arricchisce così di nuovi elementi. Da sempre simbolo della rinascita e della famiglia, la Natività diventa in questa installazione a Cisternino un luogo che rievoca spazi campestri e contadini, antiche tradizioni e dimensioni mistiche. Grandi balle di fieno e boschi di querce accompagnati da canti popolari riportano i visitatori indietro nel tempo ad epoche lontane fatte di storia autenticità, leggenda, e memoria. Proprio la Memoria infatti, è la chiave di volta di un arco temporale, che regge in piedi ancora per un po’ una società in difficoltà, che trova per fortuna nella famiglia un caposaldo fondamentale, ma che deve conservare come in un scrigno i valori più importanti. Accanto alla grande capanna luminosa sette bauli celesti, collocati di volta in volta nel corso del tempo, custodiscono come uno scrigno un elemento da preservare per l’umanità: Acqua; Terra; Tempo; Libertà; Amore; Lavoro e Prosperità.Adesso tocca a cittadini e visitatori completare il lavoro donando proverbi in dialetto e perle di saggezza tramandate di generazione in generazione per insegnare a vivere strappando una risata come solo la lingua del popolo sa fare. Ed ecco quindi l’appello a nonni, zii, genitori, ragazzi di lasciare il proprio messaggio scritto, o recarsi in piazza per recitare questi proverbi, alcuni dei quali, i più belli, saranno poi scritti nei bauli e mandati in filodiffusione come audio ambientale contribuendo a mantenere viva l’atmosfera fiabesca del borgo.È possibile partecipare in diversi modi:- Pubblica sui tuoi profili Instagram e Facebook una foto dell'installazione "La Natività nel bosco dei sette bauli" presente in piazza Pellegrino Rossi a Cisternino e inserisci nel testo il proverbio scelto, seguito dagli hashtag #cisternino #borghidiluce #natale2020;- Invia il proverbio scritto, con eventualmente in allegato il file audio Mp3 con la versione recitata, all'indirizzo email bernardopalazzo@gmail.com indicando nome, cognome e recapito telefonico del partecipante;- Chiama il numero +39 366 4834607 per recitare il proverbio dal vivo in Piazza Pellegrino Rossi.Il progetto “Borghi di luce” è realizzato da Bernardo Palazzo, Luzzart APS e Syncretic Agency, con il sostegno dell’amministrazione comunale di Cisternino.L’installazione è visitabile fino al 14 febbraio, tutti i giorni, nel rispetto delle normative COVID19. Ingresso libero. Ingresso principale: Corso Umberto I - Piazza Pellegrino Rossi.Facebook: @luzzart @borghidiluce @bernardopalazzodesignerInstagram: @borghidiluce @bernardo_palazzo_galleryHashtag: #borghidiluce #cisternino #natale2020