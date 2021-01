ROMA — "Sta arrivando un'impennata" dei contagi, "dopo Gran Bretagna, Irlanda, Germania sta arrivando anche da noi: non sarà facile, dobbiamo fare ancora dei sacrifici". A sostnerlo il premieral Tg3, aggiungendo: "Domani sera dobbiamo fare il Consiglio dei ministri per approvare il Recovery plan, dobbiamo correre. Lavoriamo per costruire, il momento è così difficile che dobbiamo mettercela tutta per offrire risposte ai cittadini".