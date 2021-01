Conte: "Se avremo la fiducia rafforzeremo la squadra di governo"

ROMA - "Un tema toccato dalla senatrice Drago è il calo demografico: è un problema serissimo, è uno dei cali tra i più severi degli ultimi anni. Anni fa in Germania successe la stessa cosa. Se non interveniamo adesso in tempo, rischiamo di compromettere il futuro dei nostri figli. Occorrono investimenti economici strutturati, dobbiamo investire sul futuro e non possiamo farlo creando una crisi di governo o cercando di far cadere un governo. Da luglio partirà tra l'altro la riforma dell'assegno unico mensile per oltre 12 milioni di bambini, un progetto avviato dalla ministra di Iv Bonetti". Lo ha detto il premier,, nella replica al Senato."Molte osservazioni hanno riguardato il nostro calo del Pil e la consistenza dei ristori. Non corrisponde affatto al vero che l'Italia sia prima per caduta più forte del Pil. Nonostante siamo stati colpiti per primi dalla pandemia nei primi tre trimestre del 2020 il calo tendenziale del Pil è stato lo stesso che in Francia, inferiore alla Spagna e al Regno Unito", ha aggiunto Conte.Intanto l'ormai ex ministradi Italia Viva ha confermato l'astensione del partito. Deciso il No di Forza Italia ribadito dalla capogruppo, così come nella maggioranza netto il Si del Pd annunciato dal capogruppo Ancrea Marcucci. "Non state cercando dei volenterosi, dei responsabili, ma dei complici per non perdere la poltrona", ha detto il leader della Lega,, intervenendo in dichiarazione di voto a Palazzo Madama.