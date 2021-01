Coppa Italia, Napoli-Empoli 3-2: Gattuso vola ai quarti di finale

Il Napoli di Rino Gattuso non sbaglia e batte l'Empoli 3-2 staccando il biglietto per i quarti di finale della Coppa Italia dove affronterà una squadra tra Roma e Spezia. A firmare il successo della squadra di Gattuso sono stati Di Lorenzo, Lozano e Petagna. Nonostante la vittoria, però, gli azzurri confermano di avere ancora qualche difficoltà. Non è stata una partita facile per gli azzurri che non hanno mai dato la sensazione di poter dominare.L'Empoli, invece, ha creato numerosi pericoli alla difesa avversaria al punto che gli uomini di Gattuso hanno trovato la vittoria solo nel finale. Dopo il vantaggio azzurro firmato da Di Lorenzo, è arrivato il primo gioiello di Bajrami che ha firmato il pareggio con un gran gol di destro da fuori. Il Napoli è passato nuovamente in vantaggio con Lozano ha cui ha risposto nuovamente Bajrami acciuffando nuovamente il pareggio.Per riuscire a trovare il terzo gol della vittoria, Gattuso ha operato numerosi cambi inserendo Insigne, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko e Llorente, ma a risolvere la partita è stato Petagna. Nonostante la non brillante prestazione, il Napoli porta a casa la vittoria e la qualificazione.