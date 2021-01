ROMA — Sono più di un migliaio i nuovi contagi da Covid-19 nelle ultime 24 ore. Sono 2.245 i nuovi casi in Lombardia, seguono Sicilia (1969) e Veneto (1884). Nel Lazio si registrano 1.612 nuovi positivi, in Emilia-Romagna 1.178. A seguire Campania (1.098), Puglia (1.082) e Piemonte (1.009). Altrove si registrano casi a tre cifre, tranne in Molise (97), Basilicata (72) e Valle d'Aosta (19).