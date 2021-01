Covid, i nuovi provvedimenti del Governo

ROMA — Coprifuoco dalle 22 alle 5, Rt a 0,50 per entrare in zona bianca, lo stato di emergenza prorogato fino al 30 giugno (consente i Dpcm, le ordinanze del ministero della Salute, i provvedimenti d’urgenza delle regioni, lo smart working). Per evitare che le regioni restino in fascia bassa di contagio in presenza di una alta incidenza di contagi, con le nuove regole se in una settimana ci saranno più di 250 contagi ogni 100.000 abitanti si andrà automaticamente in zona rossa. Con questo parametro oltre al Veneto sono a rischio Emilia-Romagna, la provincia di Bolzano, il Friuli Venezia Giulia e le Marche.