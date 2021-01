Crisi di governo, il calendario delle consultazioni

ROMA - Come di consueto, i colloqui del Capo di Stato partiranno con la presidente del Senato e il presidente della Camera. Ecco dettagli e orari degli incontri che inizieranno dal pomeriggio di oggi.Ore 17:00 Presidente del Senato della Repubblica, Sen. Avv. Maria Elisabetta Alberti CasellatiOre 18:00 Presidente della Camera dei deputati, On. Dott. Roberto FicoOre 10.00 Gruppo Parlamentare "Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)" del Senato della RepubblicaOre 10.30-12.30 e ore 16-16.45 Rappresentanti dei gruppi Misti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputatiOre 16.45 Gruppo Parlamentare "Liberi e Uguali" della Camera dei deputatiOre 17.30 Gruppi Parlamentari Italia Viva - PSI del Senato della Repubblica e Italia Viva della Camera dei deputatiOre 18.30 Gruppi Parlamentari "Partito Democratico" del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.Ore 16.00 Gruppi Parlamentari "Fratelli d'Italia" del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati Gruppi Parlamentari "Forza Italia - Berlusconi Presidente - UDC" del Senato della Repubblica e "Forza Italia Berlusconi Presidente" della Camera dei deputati Gruppi Parlamentari "Lega - Salvini Premier" del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati Rappresentanti delle componenti "Idea e Cambiamo" del Gruppo Misto del Senato della Repubblica e "Noi con l'Italia - USEI - e Cambiamo" del Gruppo Misto della Camera dei deputati.Ore 17.00 Gruppi Parlamentari "Movimento 5 Stelle" del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.