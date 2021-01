Crisi di governo: il caso Cesa complica le trattative

Tra l'altro ufficialmente il partito dello scudo crociato si schiera a fianco del suo capo: Saccone, De Poli e Binetti dichiarano infatti piena solidarietà con una nota non appena la notizia diventa pubblica. Lui, a sua volta, si dichiara "estraneo ai fatti" e poi fa sapere però che "data la particolare fase in cui vive il nostro Paese" rassegna le dimissioni da segretario nazionale. Fatto sta che il tempo a disposizione è poco: il primo appuntamento a cui occorre presentarsi ben armati è per mercoledì 27 gennaio quando nelle aule parlamentari si discuterà la relazione sullo stato della giustizia del ministro Alfonso Bonafede.





Italia Viva ha già comunicato che non la voterà ed è difficile al momento immaginare una maggioranza in grado di reggere alla prova a Palazzo Madama. La linea del Guardasigilli è infatti tra le più criticate fuori dal perimetro dell'attuale maggioranza. I giorni a disposizione per dare corpo all'appello ai volenterosi sono davvero pochi: "se riusciamo a consolidare e allargare i numeri avremo maggiore agio nella vita parlamentare e allora bene"; l'alternativa resta il "voto", dice il dem Goffredo Bettini che vede comunque nel primo caso un Conte ter all'orizzonte. Una via diversa dunque da un rimpasto contenuto, che pure resta ancora un'opzione sul tavolo del presidente del Consiglio.



ROMA - Dopo la notizia del coinvolgimento dell'Udc in un'inchiesta Antimafia, il ministro degli Esteripone il veto del Movimento 5 Stelle al dialogo con soggetti indagati per reati gravi. Intanto il, salito ieri al Quirinale, preme per nuove elezioni.Il primo a parlare è, segue poi: "mai il M5S potrà aprire un dialogo con soggetti condannati o indagati per mafia o reati gravi".