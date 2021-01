ROMA — Dal 16 gennaio entrerà in vigore il nuovo Dpcm, col divieto di spostamento anche tra regioni gialle se non per motivi di lavoro, salute o urgenza. Il Governo inizierà a lavorare sulla bozza da lunedì, ma alcuni punti sono già definiti.Cinque le regioni in fascia arancione dall’11 gennaio: Lombardia, il Veneto, l’Emilia-Romagna, la Sicilia e la Calabria, altre però sono in bilico: Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Bolzano, Trento, Puglia e Umbria. Dovrebbe essere inserita deroga per consentire a chi abita nei comuni con un massimo di 5.000 abitanti di spostarsi, ma il raggio resta di 30 chilometri ed esclude i capoluoghi di provincia.