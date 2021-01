Fiducia a Conte, De Luca: “La riforma più urgente è la riapertura dei manicomi”

(Agenzia Vista) - Napoli, 22 Gennaio 2021 - "Poi abbiamo avuto la vicenda che riguarda il Governo Conte. E soprattutto abbiamo assistito ad uno spettacolo… è difficile trovare gli aggettivi appropriati. Diciamo ad uno spettacolo nel dibattito al Senato che ha riguardato la fiducia al Governo. Ora Io credo che se noi volessimo ragionare su quello che abbiamo visto, saremmo obbligati a cadere in depressione, una depressione nera. Sulla base di quello che abbiamo visto si conferma quello che ho ripetuto parecchie volte, che la riforma più urgente nel nostro Paese è quella relativa alla riapertura dei manicomi”. Così il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in un video in diretta su Facebook /