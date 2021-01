Inter, solo un pari con l'Udinese e manca l'aggancio in vetta

A Lautaro il Var annulla un gol, poi altri grandi pericoli sono tenuti a vista da Musso. I padroni di casa sono concentrati e fisicamente reattivi, provano le ripartenze con De Paul e Lasagna senza però conclusioni degne di nota.





Eppure l'Inter non ne approfitta, nel finale Conte viene espulso per una polemica sul tempo di recupero non sufficiente. I nerazzurri che erano sempre andati in rete, proprio oggi falliscono l'appuntamento con il gol e sarebbe stato decisivo per la sterzata alla stagione.

L'Udinese blocca la squadra di Conte sullo 0-0 in una gara avara di occasioni. Quelle che capitano a Lautaro e Young nel primo tempo sono frutto di errori della difesa friulana, anche se Bonifazi e Samir tengono a bada Lukaku.