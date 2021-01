Forza Italia sarà responsabile anche al Senato?

In attesa dell'intervento del Premier Giuseppe Conte al Senato della Repubblica, previsto per le 9.30 di martedì 19 gennaio 2021, il Governo da lui presieduto incassa la fiducia alla Camera con 321 voti di cui 6 in più dell'attuale maggioranza che supera così il perimetro originale di quella giallorossa. Fra questi voti aggiunti, vi è stato quello favorevole espresso dalla forzista Renata Polverini.Il voto espresso dalla deputata di Forza Italia - come dichiarato dalla stessa - è stata motivato dalla responsabilità sulle scelte da assumere in questo momento delicato per il futuro del Paese.Un sostegno esterno che potrebbe avere le sue ripercussioni sul voto che esprimerà l'Aula di Palazzo Madama, dove la maggioranza traballa per l'astensione di Italia Viva (preannunciata dal suo leader Matteo Renzi nella giornata di domenica 17 gennaio) e che potrebbe avere un inaspettato sostegno da parte di Forza Italia.