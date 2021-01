"Crisi incomprensibile, chi ha a cuore l'Italia ci aiuti"

"Dalle scelte che ciascuno in questa ora grave deciderà di compiere dipende il futuro del paese. Siamo chiamati a costruirlo insieme, è un appello trasparente, alla luce del sole, chiaro che propongo nella sede più istituzionale e rappresentativa del Parlamento". "Dopo quanto successo il 6 gennaio in America, siamo consci che le nostre democrazie vanno difese con i fatti e con le parole, e noi leader abbiamo un compito: non ci possiamo permettere, come successo negli Stati Uniti, di alimentare la tensione", afferma Conte.





"Pongo la questione di fiducia sull''approvazione della risoluzione di maggioranza" di Pd, M5S e Leu. Lo dice il premier Giuseppe Conte nella replica in Aula alla Camera dopo le comunicazioni di questa mattina.

ROMA - Dopo l'intervento del presidente del Consiglioa Montecitorio per chiedere la fiducia del Parlamento, sono iniziate le dichiarazioni di voto.conferma l'astensione,rifiuta accordi.Questa la replica del premier agli attacchi delle opposizioni: "Il mio è un appello molto chiaro e nitido: c'è un progetto politico ben preciso e articolato che mira a rendere il Paese più moderno e a completare tante riforme e interventi già messi in cantiere", afferma Conte.