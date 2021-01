Lopalco: "Entro il 15 febbraio vaccino a tutti gli odontoiatri e medici liberi professionisti"

BARI - L’assessore alla Salute Pier Luigi Lopalco ha assicurato che entro il 15 febbraio la Regione conta di vaccinare tutti gli odontoiatri e medici liberi professionisti. È quanto è emerso questa mattina durante un incontro online tra l’Assessore e i Presidenti degli Ordini dei medici pugliesi.Lopalco ha spiegato che sarà utilizzato il vaccino Moderna, di cui in Puglia dovrebbero arrivare 4.300 dosi nella prossima settimana e 8.700 in quella successiva, che serviranno a somministrare il vaccino al personale sanitario non ancora vaccinato.Inoltre, nelle prossime settimane arriveranno nella nostra Regione anche le prime dosi del vaccino AstraZeneca, che offre condizioni logistiche e organizzative più semplici, dato che può essere conservato a temperature standard di refrigerazione (+2/+4 gradi). Si devono comunque attendere le decisioni dell'Aifa per comprendere le indicazioni per l'utilizzo di questo vaccino, che mostra un’efficacia inferiore rispetto a quello Pfizer e Moderna.Erano presenti all’incontro Filippo Anelli - Presidente Omceo Bari, Franco Lavalle - Vice Presidente Omceo Bari, Benedetto Delvecchio - Presidente Omceo Bat, Arturo Oliva - Presidente Omceo Brindisi, Pierluigi De Paolis - neoeletto Presidente Omceo Foggia, Donato De Giorgi - Presidente Omceo Lecce e Mimmo Nume - Presidente Omceo Taranto.I Presidenti degli Omceo pugliesi hanno espresso apprezzamento per il lavoro svolto dall’Assessore Lopalco e per il suo impegno finalizzato a garantire la vaccinazione a tutti i soggetti che rientrano tra le priorità del piano vaccinale. Hanno preso atto delle difficoltà di approvvigionamento dei vaccini e della necessità di recuperare il tempo perduto non appena la fornitura riprenderà a pieno ritmo e secondo i piani previsti.