L'Ue ha prenotato 3 miliardi di vaccini

BRUXELLES - Queste le parole di, capo negoziatore della Ue per la Brexit, a proposito delle tensioni tra Bruxelles e Londra sui vaccini. “Abbiamo deciso di mettere in comune l’acquisto di vaccini - ha spiegato a Radio 1 -, questo permette di ottenere prezzi notevolmente più bassi, e quantità superiori per l’insieme dell’Unione: abbiamo prenotato 3 miliardi di dosi. Per ottenere tali quantità di vaccini tutti insieme nei 27 Paesi penso che fosse giustificato procedere con richieste comuni”.