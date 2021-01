Coldiretti, maltempo: il 2021 inizia con 2 tempeste al giorno

ROMA - Il 2021 è iniziato con una media di più di due eventi estremi al giorno tra grandinate, tornado, nevicate anomale, valanghe e bombe d’acqua che hanno colpito lungo tutta la Penisola provocando danni nelle città e nelle campagne ma anche vittime. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati dell’European Severe Weather Database (Eswd). Gli effetti – sottolinea la Coldiretti – si fanno sentire con terreni coltivati allagati, piante sradicate, stalle, campi sepolti dalla neve. Difficoltà – continua la Coldiretti – si registrano a macchia di leopardo in molte regioni con richieste di stato di calamità per la perdita dei raccolti di stagione.

Se è la neve a creare problemi in montagna, in pianura si fanno i conti con gli allagamenti mentre – precisa la Coldiretti – preoccupa il livello dei fiumi. Tra gli altri – rileva la Coldiretti – si segnalano i terreni coltivati finiti sott’acqua da Terracina nel Lazio alle campagne di Alghero e Olmedo dove sono allagati cavolfiori, cavolo rosso, patate, finocchi, carciofi, fave, grano ed erbai ma anche fragole e vigneti che possono subire dei danni per asfissia radicale.

Si conferma anche nel nuovo anno – conclude la Coldiretti – il moltiplicarsi di eventi estremi con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo che ha fatto perdere oltre 14 miliardi di euro in un decennio, tra cali della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne con allagamenti, frane e smottamenti.