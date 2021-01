(Agenzia Vista) Roma, 21 gennaio 2021 - "Il centrodestra compatto ha manifestato la sua preoccupazione al presidente Mattarella. La nostra convinzione è che il problema non sia solo il Governo, ma anche il Parlamento che non è compatto per prendere le decisioni di cui l'Italia ha bisogno". Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italiadopo l'incontro al Colle.