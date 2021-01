Gb, super multe per chi fa feste in casa

LONDRA - Il governo di Londra annuncia super multe di 800 sterline (oltre 900 euro) per chi partecipa a feste in case private in Inghilterra in violazione del lockdown. "La settimana prossima entreranno in vigore multe da 800 sterline per chi partecipa a party in casa, che verranno raddoppiate ad ogni recidiva fino ad un massimo di 6400 sterline", ha annunciato il ministro dell'Interno, Priti Patel, in una conferenza stampa a Downing street. "Le multe verranno inflitte a quanti parteciperanno a raduni illegali di oltre 15 persone", ha aggiunto.