Msc Grandiosa, nuova promozione: prezzi a partire da 299 euro

NAPOLI – Al via oggi un’imperdibile promozione di MSC Crociere per la ripartenza di MSC Grandiosa dopo la pausa natalizia. Per chi entro l’11 gennaio prenota una crociera a bordo dell’ammiraglia i prezzi partiranno da 299 euro per la cabina interna, 349 euro per la cabina vista mare e 499 euro per la cabina con balcone.MSC Grandiosa riprenderà a navigare, dopo lo stop previsto per il periodo natalizio, il prossimo 10 gennaio da Genova per crociere settimanali fino al 14 marzo con tappe a Civitavecchia (lunedì), Napoli (martedì), Palermo (mercoledì) e Malta (giovedì). Tutti gli ospiti, a seconda della zona in cui abitano, potranno scegliere di iniziare e terminare la crociera da Genova, Civitavecchia, Napoli o Palermo.Inoltre, tutti coloro che prenoteranno entro l'11 gennaio, oltre al prezzo bloccato, avranno anche la possibilità di riprogrammare la propria crociera gratuitamente fino a 48 ore dalla partenza. La promozione è anche cumulabile con i benefit previsti dal Voucher Future Cruise Credit (FCC).“Prenotare una crociera adesso non è mai stato così conveniente e sicuro” sottolinea Leonardo Massa, Managing Director di MSC Crociere. “Ristoranti, fitness, centro benessere, teatro, animazione, miniclub, piscine, intrattenimento e tanto altro: l’esperienza della crociera non viene intaccata dalle rigide regole del protocollo di sicurezza previsto a bordo della nave. È possibile quindi godersi una vacanza in pieno relax con la possibilità di fare attività che in questo periodo a terra non sono possibili, sempre nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. Persino le visite a terra nelle città toccate dall’itinerario vengono effettuate in totale sicurezza grazie alle escursioni protette organizzate direttamente da MSC Crociere”.Le crociere MSC sono considerate tra le formule di vacanza al momento più sicure grazie all’applicazione rigorosa del protocollo di salute e sicurezza, messo a punto dalla Compagnia insieme a esperti internazionali e alle autorità competenti, che prevede lo screening universale con il tampone antigene obbligatorio per tutti i passeggeri e membri dell’equipaggio prima dell’imbarco, misure igienico-sanitarie ulteriormente rafforzate in tutta la nave, il distanziamento sociale a bordo, l'uso di maschere nelle aree pubbliche, l’uso della tecnologia per facilitare la tracciabilità dei contatti a bordo e le escursioni a terra protette in modo da evitare occasioni di contatto tra i crocieristi e le popolazioni locali.