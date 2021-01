Notre Dame de Paris: la tournée teatrale farà tappa a Bari dal 19 al 28 novembre 2021

BARI - Dopo il rinvio del tour 2020 di Notre Dame de Paris per l'emergenza coronavirus, la tournée prodotta da Vivo Concerti si prepara a tornare in scena e lo fa rinnovando il calendario, a partire dall'autunno 2021 e per tutto il 2022. L'opera racchiude un'alchimia unica e irripetibile, la firma inconfondibile di Riccardo Cocciante rende le musiche sublimi, regalando allo spettacolo un carattere universale.

Il magistrale adattamento di un romanzo emozionante, come quello scritto da Victor Hugo, ad opera di Luc Plamondon e di Pasquale Panella, diretto dal sapiente regista Gilles Maheu, si affianca alle coreografie e ai movimenti di scena ideati da Martino Müller. I costumi sono di Fred Sathal e le scene di Christian Ratz. Un team di artisti di primo livello che ha reso quest'opera un assoluto capolavoro.

Ecco il calendario aggiornato: 6 e 7 novembre 2021 – Eboli (SA); Dall’11 al 14 novembre 2021 – Bari; Dal 19 al 28 novembre 2021 – Catania; Dal 2 al 5 dicembre 2021 – Napoli; Dal 10 al 12 dicembre 2021 – Torino; Dal 17 al 19 dicembre 2021 – Jesolo (VE); Dal 25 al 27 febbraio 2022 – Bologna; Dal 3 al 20 marzo 2022 – Milano; Dall'8 al 10 aprile 2022 – Ancona; Dal 6 all'8 maggio 2022 – Firenze; Dal 12 al 15 maggio 2022 – Roma; Dal 24 al 30 giugno 2022 – Palermo.