NEW YORK — L'Oms dice che governi e produttori di vaccini devono lavorare insieme per superare i "problemi iniziali" e invita i Paesi Ue in attesa di dosi a "essere pazienti". Per aumentare la produzione, AstraZeneca non esclude l'ampliamento del numero di stabilimenti in Europa ma, visti i requisiti necessari, lo considera `molto difficile´.