ROMA — Questo l'annuncio da parte dell'amministratore delegato di Pfizer,: "In questo momento il nostro obiettivo principale in tutto il mondo è migliorare la nostra capacità di produzione. Questa settimana Ugur (Sahin, co-fondatore di BioNTech, ndr) e io abbiamo annunciato che saremo in grado di fornire 2 miliardi di dosi quest'anno, non solo 1,3".